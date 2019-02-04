04 Şubat 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı

Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 15:46
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Beşiktaşta Bursaspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaşta Bursaspor mesaisi başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 yenen siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Bursaspor maçı hazırlıkları için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.

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Beşiktaşta Bursaspor mesaisi başladı

Antalyaspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

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Beşiktaşta Bursaspor mesaisi başladı

Siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirdikten sonra Bursaspor maçı hazırlıklarına 6 Şubat Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaşta Bursaspor mesaisi başladı

Antalyaspor maçında attığı iki golle maça damga vuran yeni transfer Sinji Kagawa, bugünkü idmanda da performansıyla damga vurdu. Küçük kale şut çalışmasında Medel ile takım olan Japon futbolcu kazanan taraf oldu.

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