Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Yeni sezon öncesi takımdan gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de önemli olduğu Beşiktaş'ta, satılması beklenen yıldız isim teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdi ve takımda kaldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri