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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Yeni sezon öncesi takımdan gelecek isimler kadar gidecek isimlerin de önemli olduğu Beşiktaş'ta, satılması beklenen yıldız isim teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdi ve takımda kaldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:08
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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna golcü katmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Kulübün geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Cyle Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.

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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Normal planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı.

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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Milliyet'te yer alan habere göre gelişimi nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak.

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Sergen Yalçın'ın gözüne girdi! Yıldız isim satılmıyor

Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin'in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak.

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