03 Eylül 2020, Perşembe

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ta en çok merak edilen bölge olan forvet hattı için siyah-beyazlı yönetim son noktayı koydu. Bizzat başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 15:14
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar yıldız santrfor ile her konuda anlaşma sağladı.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan transfer çalışmaları da tümü hızıyla devam ediyor.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala, Welinton ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katmıştı.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Siyah Beyazlılar son olarak Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.

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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı olan PAOK karşılaşmasının ardından transferle ilgili flaş mesajlar vererek transferde gecikme yaşandığını ifade etmişti. Yalçın son olarak Sivasspor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini ve birçok konuda açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.

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