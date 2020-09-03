Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ta en çok merak edilen bölge olan forvet hattı için siyah-beyazlı yönetim son noktayı koydu. Bizzat başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

