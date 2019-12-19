20 Aralık 2019, Cuma

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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisiyle zirveyi zorlayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a yenilmesiyle birlikte bu serisi son bulmuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Kara Kartal, bu skora rağmen tur atlayan taraf olmuştu. Finansal Fair Play nedeniyle transferde eli kolu kısıtlı olan siyah-beyazlı ekipte, düşük maliyetli isimler ön plana çıkıyor. Bu kapsamda transfere kitlenen Beşiktaş'ta yıldız bir isim alınması da gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki o isim ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:49
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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş daha sonra üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu sinyallerini vermişti.

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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Kara Kartali devre arasında da transferde bombaları patlatmak istiyor.

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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Elneny, Rebocho, Tyler Boyd, Douglas, Daiby, N'koudou gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarına hız verdi...

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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Transferde vites arttıran Kara Kartal, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...

Son maçta sahasında Yeni Malatyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi öncesi girişimler resmen başladı.

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