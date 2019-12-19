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Dünya yıldızı geliyor! Beşiktaş'tan ses getirecek transfer...
Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisiyle zirveyi zorlayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a yenilmesiyle birlikte bu serisi son bulmuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Kara Kartal, bu skora rağmen tur atlayan taraf olmuştu. Finansal Fair Play nedeniyle transferde eli kolu kısıtlı olan siyah-beyazlı ekipte, düşük maliyetli isimler ön plana çıkıyor. Bu kapsamda transfere kitlenen Beşiktaş'ta yıldız bir isim alınması da gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki o isim ve transfere dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:49
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