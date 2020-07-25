25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile yükselen bir grafik çizen siyah-beyazlılar, sezonun son maçını galibiyetle kapatarak üçüncülük şansını zorlamak istiyor. Yalçın, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Caner Erkin dışında Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Umut Nayir de forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i...
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