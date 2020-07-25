25 Temmuz 2020, Cumartesi

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara'da kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile yükselen bir grafik çizen siyah-beyazlılar, sezonun son maçını galibiyetle kapatarak üçüncülük şansını zorlamak istiyor. Yalçın, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Caner Erkin dışında Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Umut Nayir de forma giyemeyecek. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 09:44
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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Kara Kartal, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında.

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Seri zaferlerle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

6 FUTBOLCUDAN YOKSUN

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

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Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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