07 Haziran 2020, Pazar

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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın sık sık sakatlanması nedeniyle alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş, aradığı ismi Sırbistan'da buldu. Siyah-beyazlıların, 1.92'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 06:36
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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

Lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eksik bölgeler için arayışlar devam ediyor.

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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

Karius'un takımdan ayrılması nedeniyle önceliği kaleci takviyesine veren siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de girişimleri sürdürüyor.

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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

Süper Lig'de bu sezon özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kartal, Burak Yılmaz'ın yaşlanması ve sık sık sakatlanması nedeniyle kaliteli bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

Bu doğrultuda listesine aldığı birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kaliteli bir golcüyle daha temas kurdu.

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Düğmeye basıldı! Kartal'a Nijeryalı golcü...

YENİ HEDEF UMAR SADIQ!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin, Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için harekete geçtiği ve kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

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