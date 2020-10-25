25 Ekim 2020, Pazar

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'un konuğu oluyor. 5. haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, Denizli ekibini devirerek üst sıraları zorlamak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i belirlerken, 48 yaşındaki çalıştırıcının sürpriz bir tercih yaptığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 15:11
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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası sahaya iniyor... Süper Ligin 5. haftasını bay geçen siyah-beyazlılar, 6. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

Kara Kartal'da Bernard Mensah, corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıkması nedeniyle forma giyemeyecek.

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

SERGEN YALÇIN'IN DÖNÜŞ MAÇI
Öte yandan sezona istediği gibi başlayamayan ve son olarak oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta alınacak Denizli galibiyeti özür maiyetinde olacak. Sergen Yalçın'ın sürpriz bir karar alarak Larin'i kanatta değerlendireceği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçındaki muhtemel 11'leri...

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

ERSİN DESTANOĞLU

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

ROSIER

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