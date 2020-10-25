Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı 11'i

SERGEN YALÇIN'IN DÖNÜŞ MAÇI

Öte yandan sezona istediği gibi başlayamayan ve son olarak oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta alınacak Denizli galibiyeti özür maiyetinde olacak. Sergen Yalçın'ın sürpriz bir karar alarak Larin'i kanatta değerlendireceği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçındaki muhtemel 11'leri...