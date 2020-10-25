Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Anlaşma sağlandığı takdirde yıldız oyuncu Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşme imzalanacak. Cenk de Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.