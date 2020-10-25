25 Ekim 2020, Pazar

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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Süper Lig'de yaz transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Başta Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un ocak ayında Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.10.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 10:57
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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Transfer döneminin son günlerinde birçok isim sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı.

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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Sabah'ta yer alan habere göre başkanın gönlündeki oyuncunun ise Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı.

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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ahmet Nur Çebi, bu kez işi bitirmek istiyor.

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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı.

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Cenk Tosun Süper Lig devine geliyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Anlaşma sağlandığı takdirde yıldız oyuncu Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşme imzalanacak. Cenk de Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.

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