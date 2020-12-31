31 Aralık 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Ara transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:46
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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Süper Lig'de Beşiktaş, son haftalarda aldığı puanlarla zirve yarışında iddialı konuma geldi.

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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takım, ocak ayı transfer döneminde hareketli günler geçirecek.

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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Beşiktaş yönetimi, yolları ayırmak istediği oyuncularla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde Douglas ve Ajdin Hasic var...

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Beşiktaş'ta 2 isim takımdan gönderiliyor! Ocak ayında...

Douglas; sakatlığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmaya sıcak bakmazken, oyuncunun kontratı dolana kadar Beşiktaş'ta kalmak istediği gelen bilgiler arasında.

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