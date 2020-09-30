30 Eylül 2020, Çarşamba

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Avrupa ve ligde alınan başarısız sonuçların ardından harekete geçti. Tecrübeli teknik adam özellikle Konyaspor maçında büyük hatalar yapan Vida ve sezon başından bu yana bekleneni karşılayaman Adem Ljajic'le ilgili flaş bir kara aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri


Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:53
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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

Avrupa'ya erken havlu atan, Süper Lig'in ilk üç haftasında ise 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta 'olağanüstü hal' ilan edildi.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

Sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takımı ayağa kaldırmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda geniş çaplı operasyon yapmaya karar verdi.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

Milliyet'in haberine göre; deneyimli hocanın, Konyaspor maçında tel tel dökülen Domagoj Vida'nın yanı sıra Adem Ljajic ve Güven Yalçın'ı kulübeye çekeceği belirtildi.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

ABOUBAKAR VE GÖKHAN TÖRE HAMLESİ
Vida, Ljajic ve Güven üzerinden tüm oyunculara net bir mesaj vermeyi hedefleyen Sergen Yalçın bu oyuncuların yerlerine Francisco Montero, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar'ı Gençlerbirliği ile pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak kritik maçta ilk 11'de sahaya sürmeyi kararlaştırdı.

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Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

HASIC DE 11'E DÖNÜYOR
Kartal'da Ajdin Hasic de takıma geri dönecek. Konyaspor deplasmanında sürpriz biçimde yedek soyunan Bosna Hersekli genç oyuncu hafta sonu büyük olasılıkla 11'de yer alacak.

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