Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida ve Ljajic...

ABOUBAKAR VE GÖKHAN TÖRE HAMLESİ

Vida, Ljajic ve Güven üzerinden tüm oyunculara net bir mesaj vermeyi hedefleyen Sergen Yalçın bu oyuncuların yerlerine Francisco Montero, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar'ı Gençlerbirliği ile pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak kritik maçta ilk 11'de sahaya sürmeyi kararlaştırdı.