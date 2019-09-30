30 Eylül 2019, Pazartesi

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Yönetim kurulunun kararıyla olağanüstü kongreye gidecek olan siyah-beyazlılarda taraftarların başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan tepkileri giderek artıyor. Öte yandan teknik direktörlük görevi için adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 14:04
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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Siyah beyazlılar çöküş dönemine girdi... Beşiktaş'ta her zamanki hedef gibi şampiyonluktu. Ancak Beşiktaş, ilk 6 haftada gerçek anlamda fiyaskoya imza attı.

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Trabzonspor'a 4-1 kaybeden siyah beyazlılar, 1975-76'daki gibi tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Üstelik takım düşme hattında...

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açan Beşiktaş, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda her geçen gün daha da eriyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Kara Kartal, 2. haftada Göztepe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet dışında 3 puan yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş'ta futbolcular tarihe geçti.

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Taraftarlardan da kulübe ve teknik heyete ciddi tepkiler var...

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