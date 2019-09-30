30 Eylül 2019, Pazartesi
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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Yönetim kurulunun kararıyla olağanüstü kongreye gidecek olan siyah-beyazlılarda taraftarların başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan tepkileri giderek artıyor. Öte yandan teknik direktörlük görevi için adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 14:04
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