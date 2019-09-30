Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Yönetim kurulunun kararıyla olağanüstü kongreye gidecek olan siyah-beyazlılarda taraftarların başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan tepkileri giderek artıyor. Öte yandan teknik direktörlük görevi için adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.