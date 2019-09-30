Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Beşiktaş'ın kötü gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaşananlar çok daha eskiye gidersek rahmetli Süleyman Seba döneminde de olmuştu. Yani mali sıkıntıların sportif başarıya yansıması normal. Ama şu anki Beşiktaş'ta yönetimden kaynaklı sıkıntılar var. Takım kötü yönetiliyor. Oyunculardan ya da sponsorlardan elde edilen paraların nasıl kullanıldığı önemli bir konu. Taraftarlar 'Paralar nerede? diye sormakta haklı. Haliyle başarısızlıklar