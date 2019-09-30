30 Eylül 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alması sebebiyle hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın başkanlık görevine devam edip etmeyeceği gizemini koruyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal'da kriz zirve yaparken; Beşiktaş'ın eski yıldızı, mevcut başkan Fikret Orman hakkında ağır ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:52
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