30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alması sebebiyle hareketli günler geçiren siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın başkanlık görevine devam edip etmeyeceği gizemini koruyor. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal'da kriz zirve yaparken; Beşiktaş'ın eski yıldızı, mevcut başkan Fikret Orman hakkında ağır ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 16:52
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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

1993-1999 yılları arasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Oktay Derelioğlu, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlı kulübün son durumuyla ilgili konuştu. Dereliooğlu, mevcut başkan Fikret Orman ile ilgili sert ifadeler kullandı. fotomac.com.tr'den Tarık Demir'e konuşan Oktay Derelioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Beşiktaş'ın kötü gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaşananlar çok daha eskiye gidersek rahmetli Süleyman Seba döneminde de olmuştu. Yani mali sıkıntıların sportif başarıya yansıması normal. Ama şu anki Beşiktaş'ta yönetimden kaynaklı sıkıntılar var. Takım kötü yönetiliyor. Oyunculardan ya da sponsorlardan elde edilen paraların nasıl kullanıldığı önemli bir konu. Taraftarlar 'Paralar nerede? diye sormakta haklı. Haliyle başarısızlıklar

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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Peki, sizce kulüp kasasına giren paralar nasıl değerlendirilmeliydi?

Fikret Orman döneminde önemli sportif başarılar da elde edildiğini biliyoruz. O dönemlerde takım kadrosu korunamadı. Her sene değişik bir takım izledik. Başarısını kanıtlamış isimlerle devam edilmedi. Bu oyuncular bir şekilde kadroda tutulmalıydı. Ama Beşiktaş'ı yönetenlerin niyeti kötü olduğu için ne Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan ne de oyuncu satışlarından gelen paralar doğru değerlendirilmedi.

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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi nedir?

Paralardan bahsettim. Bu paraların bence altyapıda kullanılması Türk futbolunun da gelişimini sağlayacaktır. Bu yalnızca Beşiktaş için değil bütün kulüpler için geçerli. 3. lig kulüplerine kadar kulüpler batık durumda ve buna 'Dur' diyen de yok. Çok kötü bir süreç yaşadık hala da yaşıyoruz.

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Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!

Futbolumuzda mali başarı ön planda. Buna odaklandıkça sportif başarıyı ıskalıyoruz. Mali başarı ile sportif başarı birbirine paralel gitmeli. Biri diğerinden bağımsız olamaz, olmamalı. İyi hamleler yapılırsa sadece Beşiktaş değil bütün takımlar mevcut durumlarından kurtulabilir.

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