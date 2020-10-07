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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! "Benden mucize beklemeyin"

Özellikle forvet mevkisine transfer isteyen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının başkan Ahmet Nur Çebi'ye sitem ettiği ve "Benden mucize beklemeyin" dediği öğrenildi. İşte o toplantının detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:04
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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! Benden mucize beklemeyin

Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! Benden mucize beklemeyin

Takvim'de yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın, Başkan Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! Benden mucize beklemeyin

TRANSFERDE ÇOK GEÇ KALDIK
Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! Benden mucize beklemeyin

BENDEN MUCİZE BEKLEMEYİN
Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti veremem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! Benden mucize beklemeyin

BİR YABANCININ DAHA LİSANSI DONDURULACAK
Beşiktaş'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor.

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