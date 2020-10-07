07 Ekim 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte ilk kez çalıştı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 18:06
ABONE OL
  • 1
  • 8
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

  • 3
  • 8
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

  • 4
  • 8
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

  • 5
  • 8
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Antrenmana milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör