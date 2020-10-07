Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Rachid Ghezzal, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte ilk kez çalıştı. İşte idmandan kareler...

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 18:06 ABONE OL