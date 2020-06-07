07 Haziran 2020, Pazar

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Süper Lig'de kalan 8 maç için çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını da hazırlarken teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda bulunan oyuncular hakkında radikal kararlar alacak. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan tecrübeli teknik adam, yeni Ozan Tufan'ını buldu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 12:20
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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Sezonun ortalarında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın farkını konuşturmaya başladı.

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Takımın başına geçtiğinde mevcut oyunculardan maksimum verim almayı sağlayan başarılı çalıştırıcı yeni sezon öncesi planlarını devreye sokuyor.

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Takıma katılacak transferler ve mevcut oyuncuların son durumu hakkında doğrudan söz sahibi olan Sergen Yalçın, kendi kurduğu takımla sezona başlayıp şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Bu hedef doğrultusunda birden çok hamle yapacak olan 47 yaşındaki teknik adam mali konuları da gözardı etmeyecek.

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Sergen Yalçın yeni Ozan Tufan'ını buldu!

Corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik sıkıntı ve Finansal Fair Play çıkmazı Beşiktaş'ı temkinli adımlar atmaya itiyor.

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