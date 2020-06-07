Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

Corona virüsü salgınının ardından kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların 3 yıldızı Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:29 ABONE OL