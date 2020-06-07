07 Haziran 2020, Pazar

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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

Corona virüsü salgınının ardından kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele için hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların 3 yıldızı Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:29
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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

Vodafone Park'ta Antalyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e üç puanla dönüş yapmak isteyen Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

3 İSİM ANTALYA KARŞISINDA YOK!

Beşiktaş'a 2 yıldızından kötü haber geldi. Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in sakatlıklarının bulunduğu bildirildi. Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic ve Jeremain Lens gibi zorunlu karantina döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan N'Koudou ile Ruiz'in antrenmanda yaşadıkları adale sakatlıkları yüzünden tedavi altına alındıkları öğrenildi.

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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan ve tedavilerine hemen başlanan yıldız oyuncuların, Antalyaspor maçına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı kaydedildi.

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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, tamamen hazır duruma gelememeleri halinde N'Koudou ve Ruiz'in yerlerine Diaby ve Ljajic'e görev vermenin planlarını yaptığı ifade edildi.

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Beşiktaş'a kötü haber! 3 yıldız Antalyaspor maçında yok

BURAK YILMAZ CEZALI!

Kartal'da son olarak sarı kart cezalısı olan Burak Yılmaz, formasını Antalyaspor karşısında terletemeyecek.

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