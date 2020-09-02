02 Eylül 2020, Çarşamba

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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Sivasspor, kozlarını paylaştı ve Yiğidolar sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların genç ismi Ajdin Hasic'in bir pozisyonu sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 12:30
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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.

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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Yatabare'den geldi.

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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

Finale yükselen Sivasspor, 5 Eylül'de Fenerbahçe ile turnuvanın şampiyonu olmak için mücadele verecek. Beşiktaş ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

N'KOUDOU'NUN YERİNE HASIC GİRDİ!
Beşiktaş'ın kendisinden çok şeyler beklediği Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Fransız oyuncunun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.

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Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...

GENÇ FUTBOLCU İNANILMAZI BAŞARDI
Kevin N'Koudou yerine oyuna giren Ajdin Hasic dakikalar sonra yüzde yüzlük golü kaçırdı. Sağ kanattan gelen topu Hasic, önünde bomboş duran kaleye atamadı.

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