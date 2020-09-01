Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş; Fabrica N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner ile anlaşmış ve bu 4 oyuncuyu siyah-beyazlılara bağlayan imzayı attırmıştı. Stoper mevkisi için de Atletico Madrid'den Montero'yu İstanbul'a getiren Kartal, gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 09:21 ABONE OL