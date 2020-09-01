01 Eylül 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş; Fabrica N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner ile anlaşmış ve bu 4 oyuncuyu siyah-beyazlılara bağlayan imzayı attırmıştı. Stoper mevkisi için de Atletico Madrid'den Montero'yu İstanbul'a getiren Kartal, gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi aldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 09:21
ABONE OL
  • 1
  • 8
Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle katılan Beşiktaş, PAOK ile tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup olmuş ve turnuvadan elenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, şimdiye kadar 4 isimle anlaşmıştı.

  • 3
  • 8
Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan Kara Kartal, defans mevkisi için de Montero'yu istemiş ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Beşiktaş, Süper Lig'den ise sürpriz bir ismi gündemine aldı.

  • 4
  • 8
Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Forvet ve sağ bek almak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Kayserispor'da forma giyen Miguel Lopes'i gündemine aldı.

  • 5
  • 8
Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Süper Lig'in yıldızı...

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın sağ bek için yönetimden Miguel Lopes'i istedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör