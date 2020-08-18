Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı kadrosuna katmış, Welinton ile de son aşamalara gelinmişti. Takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önem taşıyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların kadrosunda düşünmediği oyuncu için piyango gibi bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 08:39 ABONE OL