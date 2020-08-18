18 Ağustos 2020, Salı

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı kadrosuna katmış, Welinton ile de son aşamalara gelinmişti. Takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önem taşıyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların kadrosunda düşünmediği oyuncu için piyango gibi bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 18.08.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 08:39
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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Beşiktaş, Cemil Usta Sezonu'nu 62 puanla 3. sırada bitirmişti.

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

PAOK ile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi.

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Kara Kartal, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Caner Erkin'in boşluğunu Fabrice N'Sakala ile doldurdu.

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Sol beki 30 yaşındaki oyuncuyla güçlendiren siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kadrosuna katarak Atiba'nın partnerini belirledi.

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Beşiktaş'a piyango vurdu! Kadroda düşünülmüyordu...

Kartal'a imza atan oyuncular bu yöndeyken, siyah-beyazlılar Alanyaspor'dan Welinton ile de son aşamalara geldi.

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