16 Temmuz 2020, Perşembe

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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! "Bize gelirse şampiyon yapar"

Süper Lig'de bitime iki maç kala üçüncülük yarışı veren ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta oyuncu arayışları sürüyor. Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:51
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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! Bize gelirse şampiyon yapar

Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş mali anlamda elini rahatlatmak isterken, maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezon için mevcut 60 milyon Euro'luk bütçeyi 35 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor.

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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! Bize gelirse şampiyon yapar

TRANSFER SÜRPRİZİ
Yeni sezonda genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor.

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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! Bize gelirse şampiyon yapar

İLK 11 TRANSFER!
Gelecek vaad eden genç futbolcu transferinin yanı sıra ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek 4 transfer yapacaklarını ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile de Cenk Tosun'un son durumunu görüştü.

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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! Bize gelirse şampiyon yapar

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Everton'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

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Sergen Yalçın istediği yıldızı açıkladı! Bize gelirse şampiyon yapar

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ!
Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu.

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