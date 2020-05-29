29 Mayıs 2020, Cuma

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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Fransızlar, sezon başı Anderlecht'e ücretsiz kiraladığı Belçikalı için Beşiktaş'a haber yolladı. Şartlarda sıkıntı yaşanmayacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 06:41
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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkmış, daha sonra yapılan açıklamada pozitif çıkan sonuçlarda dahil tüm testler negatife dönmüştü.

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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Testlerin negatife dönmesinin ardından siyah-beyazlılar 12 Haziran'da başlayacak süper Lig için hazırlıklarına başlamıştı.

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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.

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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kiralık isimlere yönelmişti.

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Monaco'dan açık teklif! Beşiktaş'a süper yıldız...

Beşiktaş'a transferle ilgili açık bir teklif Fransız ekibi Monaco'dan geldi.

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