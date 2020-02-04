Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından fatura teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesilmişti. Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmişti. Siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adama 20 bin kişi önünde imza attırmış ve camiada bütünlüğü sağlamıştı. İlk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan tecrübeli teknik direktör, karşılaşmayı Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Rizespor'un attığı golde de Loris Karius'un büyük hatası vardı... Sağdan ortalanan topta boşa çıkan Alman file bekçisi, Milan Skoda'nın kafa vuruşuna engel olamamış ve Beşiktaş topu ağlarında görmüştü. Yediği hatalı gollerle sürekli gündeme gelen Loris Karius'un sezon sonunda siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi bitiyor. 8 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip Kara Kartal, bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Sezon sonunda kaleci transfer etmek zorunda kalacak Beşiktaş yönetimi, şimdiden bu arayışlara başlamış durumda... İşte siyah-beyazlıların gündemindeki isimler...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





