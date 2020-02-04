04 Şubat 2020, Salı

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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından fatura teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesilmişti. Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmişti. Siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adama 20 bin kişi önünde imza attırmış ve camiada bütünlüğü sağlamıştı. İlk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan tecrübeli teknik direktör, karşılaşmayı Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-1 kazanmıştı. Rizespor'un attığı golde de Loris Karius'un büyük hatası vardı... Sağdan ortalanan topta boşa çıkan Alman file bekçisi, Milan Skoda'nın kafa vuruşuna engel olamamış ve Beşiktaş topu ağlarında görmüştü. Yediği hatalı gollerle sürekli gündeme gelen Loris Karius'un sezon sonunda siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi bitiyor. 8 milyon Euro'luk satın alma hakkına sahip Kara Kartal, bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Sezon sonunda kaleci transfer etmek zorunda kalacak Beşiktaş yönetimi, şimdiden bu arayışlara başlamış durumda... İşte siyah-beyazlıların gündemindeki isimler...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 14:05
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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

Loris Karius 2018 yazında İngiliz devi Liverpool'dan 2.5 milyon Euro'ya 2 sezonluğuna kiralanmıştı.

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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN İSİMLERİNDEN

1.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Alman file bekçisi siyah-beyazlı ekipten yıllık 1.8 milyon Euro kazanıyor.

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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

Gösterdiği inişli çıkışlı performanstan dolayı Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kalan 26 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

26 yaşındaki file bekçisi siyah beyazlılarda bu sezon 26 maça çıkarken kalesinde 41 gole engel olamadı. Sadece 6 karşılaşmada kalesini gole kapayabildi.

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Sergen Yalçın bombayı patlatıyor! Güle güle Loris Karius

Karius dışında Beşiktaş'ın kaleci alternatifinde sadece Utku Yuvakuran kalıyor. Utku, Süper Lig'de 1 maça çıkarken siyah-beyazlılar o maçı 3-0 kaybetmişti.

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