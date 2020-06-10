Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.