10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacakları Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, kondisyon depolarken taktik çalıştı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 15:01
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Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...

Beşiktaş'ın basına kapalı yaptığı idman 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden idmanla ilgili şu ifadelere yer verdi:

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Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

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Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...

Futbol Takımımız, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın (11 Haziran) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş kondisyon depoladı! İşte idmandan kareler...
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