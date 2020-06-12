12 Haziran 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu sezon neredeyse hiç verim alınamayan kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların biri İsviçre'den, diğeri ise İngiltere'den olmak üzere iki yıldızla birden temasa geçtiği öğrenildi. İşte Kara Kartal'ı kanatlandıracak o isimler ve detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:35
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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, yönetim gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Bu sezon özellikle kanat oyuncularından istediği verimi alamayan siyah-beyazlılarda yönetim, bu bölgeye kaliteli takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Bır süre önce Aitor Cantalapiedra'yı gündemine alan Beşiktaş, bu transferde istediği sonuca ulaşamayınca listesindeki diğer adaylara yöneldi.

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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

BUA AŞKI BİTMİYOR

Bu durumda salgın döneminin ilk günlerinden bu yana sıcak temas kurulan Kevin Bua da ilk sıraya yerleşti.

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Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeriyle yeniden kontak kuran siyah-beyazlı yönetimin, revize edilmiş bir kontrat önerisinde bulunduğu kaydedildi. Oyuncuya daha önce teklif edilen 600 bin euro'luk maaşın 700 bine çıkarıldığı dile getirildi.

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