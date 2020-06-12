Beşiktaş'tan çifte atak! Girişimler başladı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu sezon neredeyse hiç verim alınamayan kanatlara takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların biri İsviçre'den, diğeri ise İngiltere'den olmak üzere iki yıldızla birden temasa geçtiği öğrenildi. İşte Kara Kartal'ı kanatlandıracak o isimler ve detaylar. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:35 ABONE OL