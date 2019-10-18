18 Ekim 2019, Cuma
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Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!
Beşiktaş'ta seçime kısa bir süre kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Başkan adayı Serdal Adalı, seçilmesi durumunda gerçekleştireceği politikaları açıkladı. BJK TV'den Abdullah Avcı'nın durumuna kadar birçok konuda açıklama yapan Adalı, Talisca ile ilgili de ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:30
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