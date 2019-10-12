12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Sezon başında Kasımpaşa'ya giden Ricardo Quaresma'nın ileride siyah-beyazlı kulübe dönebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:02
  • 1
  • 10
Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'nın ileride siyah-beyazlı kulübe dönebileceğini söyledi. İşte Adalı'nın Quaresma sözleri:

  • 2
  • 10
Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

"Quaresma belki antrenör olarak geri döner. Ricardo'yu çok severim. Beşiktaş'a gelmeden öncede hayranıydım.

  • 3
  • 10
Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

Yöneticilik zamanımda da yeni geldiğinde onunla ilgilendim. Sonrasında hak etmediği şekilde apar topar gönderildi.

  • 4
  • 10
Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

Onda da ben yolcu ettim. Aradan bir süre geçtikten sonra Beşiktaş'a geri döndü. Faydalı da oldu.

.

  • 5
  • 10
Serdal Adalı ilk bombasını açıkladı! Quaresma...

Devre arasında evime geldi. 'Eşimle sıkıntılar var. Takım bulursam gideceğim' dedi. Ben de 'sezonu bitir, öyle git' dedim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör