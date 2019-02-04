Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Şenol Güneş'in Kagawa planı! İşte yeni 11
Beşiktaş'ta, Antalyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Özellikle yeni transfer Kagawa'nın oyuna girdikten sonra yaptıkları camiayı sevindirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de sistemi Japon yıldız üzerine kuracak. Pas odaklı olacak yeni sistem için düşünülen 11 ise şu şekilde olacak.
Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:43
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