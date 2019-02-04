04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'in Kagawa planı! İşte yeni 11

Beşiktaş'ta, Antalyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet yüzleri güldürdü. Özellikle yeni transfer Kagawa'nın oyuna girdikten sonra yaptıkları camiayı sevindirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de sistemi Japon yıldız üzerine kuracak. Pas odaklı olacak yeni sistem için düşünülen 11 ise şu şekilde olacak.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:43
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Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Beşiktaş'ın Antalya deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyet sonrasında gözler Şenol Güneş'te.

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Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya'da oynattığı futbolu devam ettirecek.

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Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Adem Ljajic ve Shinji Kagawa ikilisiyle birlikte, kanat oyununu rafa kaldıracak olan Güneş, pas oyunuyla sonuca gitmeyi planlıyor.

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Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde.

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Şenol Güneşin Kagawa planı! İşte yeni 11

20. hafta öncesinde ligde 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Antalyaspor galibiyeti sonrasında, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 3. sıraya kadar çıktı.

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