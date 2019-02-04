Dünya Shinji Kagawayı konuşuyor!

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Dünya Shinji Kagawa'yı konuşuyor!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maça oyuna sonradan dahil olan Shinji Kagawa damga vurdu. Oyuna girer girme çektiği 2 şutta da golü bulan Japon yıldız dünya basınının manşetlerini süsledi. İşte Shinji Kagawa hakkında yapılan yorumlar...
Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:35
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