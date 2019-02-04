Dünya Shinji Kagawayı konuşuyor!

NIKKAN: 'HERKESİ ŞAŞIRTTI, KENDİNİ İSPATLADI'

Japonya'nın 2 milyon tiraja sahip günlük spor gazetesi Nikkansports 'Kagawa'dan iki dakikada iki gol. Türkiye'de herkesi şaşırtan siftah' başlığıyla özel haber yayınladı. Haberde "82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti ama iki şutla farkını ortaya koydu, kendini ispatladı" değerlendirmesine yer verildi.