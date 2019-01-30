Domagoj Vidaya İtalyadan iki dev talip!

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Domagoj Vida'ya İtalya'dan iki dev talip!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı. İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 10:03
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