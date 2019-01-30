Domagoj Vidaya İtalyadan iki dev talip!

ENZO ROCO'YA DA LEVANTE TALİP OLDU

Güneş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisine düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi.