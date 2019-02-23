24 Şubat 2019, Pazar
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Şenol Güneş derbi stratejisini belirledi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına "Evimizde oynamanın avantajlıyla hızlı ve golle başlamalıyız. Son düdük çalana kadar savaşarak galip geleceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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