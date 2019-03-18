18 Mart 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu
Beşiktaş ile devre arası yollarını ayırıp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, Ada'da gündem oldu. Takımıyla küme düşme mücadelesi veren Hollandalı yıldız, hafta sonu Liverpool'a 2-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü atmıştı. Ryan Babel attığı gole rağmen bir türlü performansıyla konuşulamıyor.
Giriş Tarihi: 18.03.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 19:32
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!