18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Beşiktaş ile devre arası yollarını ayırıp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, Ada'da gündem oldu. Takımıyla küme düşme mücadelesi veren Hollandalı yıldız, hafta sonu Liverpool'a 2-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü atmıştı. Ryan Babel attığı gole rağmen bir türlü performansıyla konuşulamıyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 19:32
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Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden Ryan Babel, takımıyla Premier Lig'de zor günler geçiriyor.

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Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Fulham, topladığı 17 puanla Huddursfield ile beraber Premier Lig'in sonuna demir atmış durumda.

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Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Hollandalı yıldız Ryan Babel son olarak Fulham'ın Liverpool'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atmıştı.

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Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Premier Lig'de çıktığı 9 maçta 2 gol asistlik performans sergileyen Babel, performans dışı bir konuyla İngiltere'nin gündemine oturdu.

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Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Futbol Arena'nın haberine göre; İngiltere'de Ryan Babel'in performansından ziyade kırmızı saçları konuşuyor. Yayıncı kuruluşta Ryan Babel'in saç rengine dikkat çekilirken, taraftarların ilginç sözleri paylaşıldı.

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