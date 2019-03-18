Ryan Babel şaşkınlığı! İngiltere'de gündem oldu

Beşiktaş ile devre arası yollarını ayırıp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel, Ada'da gündem oldu. Takımıyla küme düşme mücadelesi veren Hollandalı yıldız, hafta sonu Liverpool'a 2-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü atmıştı. Ryan Babel attığı gole rağmen bir türlü performansıyla konuşulamıyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 19:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





