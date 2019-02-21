21 Şubat 2019, Perşembe

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Ryan Babel dönüyor mu?

Ara transferde Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde yeniden siyah-beyazlılara 'geri döneceği' iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:33
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Ryan Babel dönüyor mu?

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in, sezon sonunda yeniden siyah-beyazlı kulübe geri dönebileceği ifade edildi.

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Ryan Babel dönüyor mu?

Hollandalı oyuncu, ara transfer döneminde Beşiktaş yönetimi ile yaptığı yeni sözleşmenin rakamları konusunda anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine de menajerine haber vererek gitmek istediğini söylemişti.

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Ryan Babel dönüyor mu?

Babel, Fulham'dan gelen teklif kabul etti ve Beşiktaş yönetimi de gitmesine izin verdi. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı..

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Ryan Babel dönüyor mu?

Babel'in büyük umutlarla transfer olduğu Fulham, Hollandalı yıldızın da forma giydiği 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

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Ryan Babel dönüyor mu?

26 maçta topladığı 17 puanla son sıradaki Huddersfield'ın üzerinde yer alan Fulham'ın düşme hattıyla arasında ise 8 puan fark var.

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