20 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kartal'ın devre arasında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...
Giriş Tarihi: 20.02.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 22:47
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