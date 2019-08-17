Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki futbolcular için ortaya atılan transfer iddialarına da bir yenisi eklendi. Roma, Beşiktaş'tan Türk yıldızı kadrosuna katıyor... İşte İtalyan basınında yer alan o iddia...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 14:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





