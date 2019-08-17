17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdaki futbolcular için ortaya atılan transfer iddialarına da bir yenisi eklendi. Roma, Beşiktaş'tan Türk yıldızı kadrosuna katıyor... İşte İtalyan basınında yer alan o iddia...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 14:59
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Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken son dakika gelişmesi yaşandı...

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Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve son olarak Mert Çetin'i transfer eden Roma, 3. Türk transferi için kolları sıvadı.

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Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Gündeme bomba gibi düşen bu transfer için Roma'nın kesenin ağzını açacağı da gelen bilgiler arasında...

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Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Başarılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedilirken Beşiktaş, gelecek teklife göre oyuncuyu elden çıkaracak.

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Roma'ya Cengiz ve Mert'ten sonra bir Türk daha!

Ayrıntılar ve transfere dair bilgiler şöyle;

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