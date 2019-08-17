17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 20:41
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Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Sivasspor'un 11'i:

Samassa

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Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Marcelo

  • 3
  • 22
Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Caner

  • 4
  • 22
Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Aaron

  • 5
  • 22
Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i belli oldu

Ziya

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