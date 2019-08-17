17 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Beşiktaş'ın Sivasspor karşısındaki 11'i
Beşiktaş, Süper Lig startını Sivasspor deplasmanında veriyor. Sivasspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak olan Beşiktaş'ta Karius, Burak Yılmaz, Atiba, Roco ve Dorukhan gibi önemli isimlerin sakatlıkları bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i.
Giriş Tarihi: 17.08.2019 02:35
- 1
- 46
- 2
- 46
- 3
- 46
- 4
- 46
- 5
- 46
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"