03 Ağustos 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Victor Ruiz'in yerine bir stoper arıyordu. Bu bağlamda hedeflediği isimle el sıkışan Kara Kartal'a, sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi bahane ederek Beşiktaş'ı şoke eden bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 14:25
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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş, kadro derinliği oluşturmak adına transferde var gücüyle çalışıyor.

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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yönetiminde çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal, stoper konusunda arayış içerisindeydi.

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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Victor Ruiz'in sürpriz ayrılığı sonrasında en az Ruiz kadar kaliteli bir isme siyah beyazlı formayı giydirmek isteyen Beşitkaş, aradaığı ismi bulmuş ve el sıkışmıştı.

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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber yıldız futbolcu, Beşiktaş yönetimini şoke eden bir cevap verdi.

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Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Bu isim, Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Welinton olurken, tecrübeli savunmacı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'yi bahane ederek ücretinde zam istedi.

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