Fenerbahçe'yi bahane etti Beşiktaş'tan zam istedi! Welinton...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Victor Ruiz'in yerine bir stoper arıyordu. Bu bağlamda hedeflediği isimle el sıkışan Kara Kartal'a, sürpriz bir çıkış geldi. Buna göre yıldız futbolcu, Fenerbahçe'yi bahane ederek Beşiktaş'ı şoke eden bir talepte bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 14:25 ABONE OL