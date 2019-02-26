Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KÖTÜLÜĞÜNDEN"

"Ne 3-0'lık bir Beşiktaş oyunu vardı ne de 0-3'lük bir Fenerbahçe oyunu vardı. Evet Beşiktaş 3-0 önde kapattı ama daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu yarı alanda rezalet bir Fenerbahçe."