26 Şubat 2019, Salı
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Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve deplasmanda bir puanı kaptı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen unutulmazlar arasına giren maçı yorumladı...
Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:25
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