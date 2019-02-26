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Rıdvan Dilmen: "Kovulma hamlesidir"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak durumu 3-3'e getirdi ve deplasmanda bir puanı kaptı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen unutulmazlar arasına giren maçı yorumladı...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:25
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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Fenerbahçe, ilk yarısını 3-0 geride kapadığı maçta ikinci yarıda attığı gollerle Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Dilmen'in dev maça dair yorumları...

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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KÖTÜLÜĞÜNDEN"
"Ne 3-0'lık bir Beşiktaş oyunu vardı ne de 0-3'lük bir Fenerbahçe oyunu vardı. Evet Beşiktaş 3-0 önde kapattı ama daha iyi oynayıp gol atamadığı maçlar oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin koruduğu yarı alanda rezalet bir Fenerbahçe."

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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"Bu, Beşiktaş'ın çok mu iyiliğinden Fenerbahçe'nin çok mu kötü oluşundan? Beşiktaş'ın -çok değil- iyiliğinden, Fenebahçe'nin çok kötülüğünden."

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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"GÜNEŞ'İN 2 OYUNCU DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYORDU"
"İkinci yarıda Ersun Yanal 'ya herro ya merro' dedi. Ayew sahada, Valbuena sahada, Zajc sahada, Soldado sahada, Tolgay da zaman zaman dönmüyor. Ama 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması...Mesela Fenerbahçe'yi uyandırdı o gol. 55'te [Fenerbahçe] attığında, o 6 dakika var ya... 3-1'i gördüğünde [Şenol Güneş'in] hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyordu."

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Rıdvan Dilmen: Kovulma hamlesidir

"Nasıl Fenerbahçe 3-0'ken 2 oyuncu değiştirdi... Medel'i orta sahaya, Caner'i Güven'in olduğu bölgeye soksa... Tamam 3-0'dan oyuncu değiştirmemek olabilir ama 3-1'i görünce, Fenerbahçe riski de almış, ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e, 5'e gidersiniz."

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