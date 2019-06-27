27 Haziran 2019, Perşembe
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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına start verildi. Globo Esporte; geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Douglas'ın seneye Beşiktaş formasını giyeceğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 27.06.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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