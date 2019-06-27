27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına start verildi. Globo Esporte; geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık oynayan, Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Douglas'ın seneye Beşiktaş formasını giyeceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 27.06.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 07:58
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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş yönetimi savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezonu Sao Paolo'da kiralık olarak geçiren Bruno Peres ile her konuda anlaşmaya varan siyah beyazlıların listesine tanıdık bir isim daha eklendi.

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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

Geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve Barcelona ile olan anlaşması da birkaç gün sonra (30 Haziran) sona erecek olan Brezilyalı yıldız Douglas'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.

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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

Brezilya basınında Globo Esporte'un haberine göre, Barcelona kulübü 29 yaşındaki sağ bek Douglas ile sözleşme yenilemeyecek.

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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Bu doğrultuda Brezilya ve Avrupa'daki birkaç kulüp dışında Türkiye'den Beşiktaş'ın Douglas'a talip olduğu ve siyah beyazlıların bu transferde şansının yüksek olduğu belirtildi.

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Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlayan Douglas'ın da burada kalmak istediği ve Beşiktaş'ta forma giymeyi istediği öğrenildi.

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