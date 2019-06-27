Resmen açıkladılar! Douglas Beşiktaş forması giyecek

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Bu doğrultuda Brezilya ve Avrupa'daki birkaç kulüp dışında Türkiye'den Beşiktaş'ın Douglas'a talip olduğu ve siyah beyazlıların bu transferde şansının yüksek olduğu belirtildi.



