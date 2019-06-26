26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Henüz resmi olarak hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. İmza aşamasına gelen birkaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Başkan Fikret Orman tarafından futbol direktörlüğüne atanan Ali Naibi, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 22:19
  • 1
  • 10
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

  • 2
  • 10
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Gelecek sezon yeni teknik patron Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, transferde hata yapmak istemiyor.

  • 3
  • 10
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Ligi 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Kartal, gelecek sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

  • 4
  • 10
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tarafından siyah-beyazlılara "Futbol Direktörü" olarak atanan Ali Naibi, beIN Sports'a transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 10
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Naibi, kendisinin Futbol Direktörlüğüne atanması ile ilgili, "Uzun yıllardır kulübün içerisindeyim kulübü bilen biriyim. Daha analiz ekibimiz var, altyapı ve transfer projelerimiz var." dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör