Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Kagawa, Boyd ve Marcelo...

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Henüz resmi olarak hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. İmza aşamasına gelen birkaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Başkan Fikret Orman tarafından futbol direktörlüğüne atanan Ali Naibi, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...