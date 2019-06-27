27 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş yıldız futbolcuya imzayı attırıyor! İşte bonservis bedeli
Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer için kolları sıvadı. Sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 20:02
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