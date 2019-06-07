07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Quaresma'ya şartlı onay!

Porto, Ricardo Quaresma'nın yıllık kazancı olan 1 milyon 750 bin euro'da indirim yapması ve bonservisini bedava alması durumunda transferine sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 08:07
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Quaresma'ya şartlı onay!

Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ancak yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Ricardo Quaresma'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Quaresma'ya şartlı onay!

Portekizli oyuncunun önümüzdeki sezon Porto'da forma giyeceği söylemleri her geçen gün daha çok dile getirilirken, A Bola'da yer alan haberde ise Porto'nun resmi olarak temasa geçmediği ancak ilgisinin halen devam ettiği belirtildi.

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Quaresma'ya şartlı onay!

Böyle bir transferin gerçekleşmesi için üç büyük şartın olduğu bilgisi verildi.

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Quaresma'ya şartlı onay!

Porto yönetiminin teknik direktör Conceiçao'nun onayını almadan 34 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirmeyeceği ilk şart olarak gösterildi.

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Quaresma'ya şartlı onay!

İkinci şartın Quaresma'nın kazandığı net 1 milyon 750 bin euro'dan fedakarlık yapması olduğu; ayrıca Porto'nun Quaresma'nın bonservisini bedelsiz alması halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

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