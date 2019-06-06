06 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan flaş transfer! Burak Yılmaz'ın yanına...
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. olarak bitiren Beşiktaş'ta forvet pozisyonu için hareketlilik yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpte bazı isimlerin ayrılması gündemde. Beşiktaş kulübü, sürpriz bir forveti transfer listesine aldı. Bu forvet transferi Burak Yılmaz'ın yanına düşünülüyor. Cyle Larin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 22:06
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