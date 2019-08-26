26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu
Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Ricardo Quaresma'nın yeni adresi belli oldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 13:40
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