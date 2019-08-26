26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Ricardo Quaresma'nın yeni adresi belli oldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 13:40
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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Sezonun 3. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Siyah-beyazlılardaki hareketliliğin sebebi ise tecrübeli futbolcu Ricardo Quaresma...

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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada başkan Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini duyurdu.

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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Kulüpten gelen bu açıklama sonrası kendisine kulüp aramaya başlayan Quaresma'nın yeni takımı belli oldu.

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