Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Yeni sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi. Gary Medel'in İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olması beklenen ve Şilili futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların adı Mario Lemina ve Elneny gibi isimlerle de anılan Kara Kartal, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





