26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Yeni sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi. Gary Medel'in İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olması beklenen ve Şilili futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların adı Mario Lemina ve Elneny gibi isimlerle de anılan Kara Kartal, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:37
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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle rahat bir galibiyet alan Beşiktaş, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılarda tecrübeli yıldız Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkan Fikret Orman tarafından kendisine kulüp bulması konusunda bilgilendirildiğini paylaştı.

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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Portekizli futbolcunun paylaşımını doğrulayarak oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Quaresma ile yollarını ayıran Kara Kartal'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılarda, bir başka tecrübeli oyuncu Gary Medel de takımdan ayrılıyor.

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