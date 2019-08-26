26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! Görüşmeler başladı
Yeni sezon için takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi. Gary Medel'in İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olması beklenen ve Şilili futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların adı Mario Lemina ve Elneny gibi isimlerle de anılan Kara Kartal, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.
Giriş Tarihi: 26.08.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 14:37
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