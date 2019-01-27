28 Ocak 2019, Pazartesi

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Quaresma'nın kader günü

Quaresma'nın takımda kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. Q7 ile görüşmeyi 'dostum' dediği 2. başkan Serdal Adalı yapacak.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 23:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Quaresmanın kader günü

Bir anda takımdan ülkesine dönmek istemesiyle gündeme oturup yönetim ve teknik heyeti zor durumda bırakan Ricardo Quaresma'nın akıbeti bugün belli olacak.

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Quaresmanın kader günü

Portekizli futbolcu, sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceğini yönetime bildirecek.

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Quaresmanın kader günü

Quaresma ile görüşmeyi ise yakın dostu Serdal Adalı yapacak. Adalı, tecrübeli futbolcuya planlarını soracak ve vereceği cevaplara göre yeni bir yol haritası çizilecek.

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Quaresmanın kader günü

Öte yandan Q7, son olarak Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarlardan büyük tepki almıştı.

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Quaresmanın kader günü

Portekizli yıldızın kart görmesine başkan Fikret Orman'ın çıldırdığı ve oyuncunun görüşme talebini olumsuz karşıladığı için bu görevi Serdal Adalı'ya verdiği ifade edildi.

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