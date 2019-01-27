28 Ocak 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Lazar Markovic sürprizi

Beşiktaş Yönetimi, N'Koudou için görüşmelerini sürdürürken menajerler Markovic'i önerdi. Güneş'in de onay vermesi üzerine Sırp star için İngiliz kulübüyle görüşülecek.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

Beşiktaş dış transferde vites taktı... Siyah- Beyazlı yönetim transferin bitimine 4 gün kala kanat arayışlarına hız verdi.

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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

N'Koudou başta olmak üzere listedeki isimler için son bir hamle yaptı.

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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

Siyah- Beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla Liverool'da forma şansı bulamayan eski F.Bahçeli Lazar Markovic teklif edildi.

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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

İlk kez gündeme geldi

Daha önce hiç gündeme gelmeyen Sırp futbolcunun durumunu inceleyen yöneticiler Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra bu oyuncuyu da listelerine aldılar. Markovic için Liverpool'la görüşülecek

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Beşiktaşta Lazar Markovic sürprizi

Hedef ücret ödemeden almak

Liverpool'la olan sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyu bedelsiz almayı planladığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim Liverpool'la görüşme kararı aldı

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