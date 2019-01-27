28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Beşiktaş, Qauresma ve Adriano'nun gitme ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen yönetim gözünü Kevin N'Koudou ve Jakub Holubek'e dikti.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Adriano ve Ricardo Quaresma'nın durumlarının netlik kazanmadığı Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken takviye çalışmaları iki koldan hız kazandı.

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Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Kara Kartal'ın bu doğrultuda sol bek Jakub Holubek ve sol kanat Kevin N'Koudou konusunda yoğun girişimler yaptığı öğrenildi.

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Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

İlk olarak İngiliz basının duyurduğu Tottenham'lı N'Koudou için nabız yokladığı iddia edilen siyah-beyazlıların, Fransız'ın kiralanması için Ada ekibiyle büyük oranda anlaştığı kaydedildi.

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Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

GEÇEN SEZON KİRALIKTI
23 yaşındaki oyuncunun Tottenham'da fazla şans bulamaması nedeniyle Beşiktaş forması giymesinde bir engel bulunmadığı belirtildi.

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Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Yine İngiliz basınında çıkan haberlerde, "Kevin N'Koudou, birkaç gün içinde İstanbul'a doğru yola çıkabilir. Kulüpler anlaşma aşamasında. Yakında tüm detaylar netleşir" ifadeleri kullanıldı.

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