Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Beşiktaş, Qauresma ve Adriano'nun gitme ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen yönetim gözünü Kevin N'Koudou ve Jakub Holubek'e dikti.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





