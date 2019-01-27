Beşiktaşta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

28 Ocak 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek
Beşiktaş, Qauresma ve Adriano'nun gitme ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen yönetim gözünü Kevin N'Koudou ve Jakub Holubek'e dikti.
Giriş Tarihi: 27.01.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!