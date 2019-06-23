23 Haziran 2019, Pazar
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Quaresma'dan flaş Beşiktaş hamlesi!
Beşiktaş ile Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın arası durulmuyor. Daha önce maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen Ricardo Quaresma siyah-beyazlı kulüple köprüleri atmıştı. Daha sonrasında ise instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takipten çıkaran Portekizli yıldız, taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Bugün de Quarema'dan flaş bir hamle geldi. İşte Beşiktaş ve Q7 arasında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 18:24
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