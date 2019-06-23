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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek etkili bir performans ortaya koyan Burak Yılmaz'a Lecce talip olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'ya gideceği konuşulan milli futbolcu hakkındaki kararını verdi. İşte Beşiktaş ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 12:23
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