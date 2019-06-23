23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek etkili bir performans ortaya koyan Burak Yılmaz'a Lecce talip olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'ya gideceği konuşulan milli futbolcu hakkındaki kararını verdi. İşte Beşiktaş ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 12:23
  • 1
  • 12
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

DOUGLAS İLE ANLAŞMA TAMAM

Uzun zamandır Beşiktaş'ın sağ bek gündeminde olan Douglas için oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

  • 2
  • 12
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da maaş teklifi götüren siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.

  • 3
  • 12
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu, 32 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  • 4
  • 12
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

TYLER BOYD İMZAYA KALDI

Beşiktaş'ta hücumu güçlendirmek için Tyler Boyd ile ön anlaşma sağlanırken kulübüyle pazarlıklarda da sona gelindi.

  • 5
  • 12
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık geçiren oyuncu için kulübü Guimaraes 2 milyon Euro talep etti, Beşiktaş da 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör